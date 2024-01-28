İngiltere'den Filistin'e yönelik yardımlarını durdurma kararı

İngiltere, Almanya, İtalya, Hollanda, İsviçre ve Finlandiya, BM'nin Filistin Yardım ve Bayındırlık Ajansı "UNRWA"nın, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısında yer aldığı iddia edilen 12 personel hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamasının ardından yardım desteğini duraklattı.



Daha önce ABD, Avustralya ve Kanada gibi ülkeler fonlarını duraklatmıştı.



İsrail'in Filistin'e saldırıları 26 bin insanı öldürdü ve ciddi bir insani krize yol açtı. Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 85'i evlerinden oldu.



BM genel sekreteri António Guterres Cumartesi günü bağışçı devletlerden birliğim "devamlılığını garanti altına almaları" için ricada bulundu.



Guterres yaptığı açıklamada, "Hükümetlerin endişelerini anlıyorum -ben de suçlamalar karşısında dehşete düşmüştüm- UNRWA'nın yardımlarının devamlılığını garanti altına almak için katkılarını askıya alan hükümetlere şiddetle çağrıda bulunuyorum." dedi.



Sekreter Guterres, BM'nin araştırdığı 7 Ekim suçlamalarında 12 UNRWA çalışanının da yer aldığını doğruladı.



Guterres, dokuz kişinin kovulduğunu, birinin öldüğünü ve "diğer ikisinin kimliğinin açıklığa kavuşturulmaya çalıştıklarını" söyledi.

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Kuruluş yetkililerinden Philippe Lazzarini Cumartesi günü fonları askıya alma kararını şok edici olarak nitelendirdi ve ilgili ülkeleri rotayı tersine çevirmeye çağırdı.



Lazzarini çağrısında, "Bu kararlar, başta Gazze Şeridi olmak üzere bölge genelinde devam eden insani çalışmalarımızı tehdit ediyor." dedi.



Cuma günü Lazzarini, İsrail'in UNRWA'ya 7 Ekim'de kurum personelinin olaya karıştığına dair kanıt sağladığını söylemişti.



Ancak Lazzarini'nin açıklaması, kuruluşun en büyük fon sağlayıcılarından bazılarının desteklerini durdurmasını engellemeye yetmedi.



İngiltere Dışişleri Bakanlığı da kısa süre sonra kuruma sağladığı fonları dondurma konusunda ABD, Avustralya ve diğer büyük müttefiklerine katıldı.



Bir sözcü, "Biz iddiaları incelerken İngiltere, UNRWA'nın gelecekteki finansmanını geçici olarak durduruyor. Ancak Gazze halkına insani yardım ulaştırılması konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.



Filistinliler ve yardım görevlileri, yardımın duraklatılmasının felaketle sonuçlanabileceğini öne sürerek kararı eleştirdi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin