İngiltere’den özgürlüğe ‘büyük adım’: Kafeler ve mağazalar yeniden açıldı

İngiltere, ülkede Covid-19’un "Kent" varyantının (İngiliz varyantı) neden olduğu enfeksiyonları engellemek için üçüncü bir karantinaya girdiği Ocak ayının başında yüz binlerce işletme kapatılmıştı.



Bugün itibarıyla ise ülkede barlar, kafeler, restoranlar, mağazalar, kuaförler ve spor salonları yeniden faaliyete geçti.



Başbakan Boris Johnson’ın Covid-19 kısıtlamalarından kurtulmaya yönelik "büyük bir adım" olduğunu söylediği kararlara göre, barların ve restoranların sadece açık havada hizmet verebileceği belirtildi. Ülkedeki kafe ve barlarda iç mekan hizmetine en erken 17 Mayıs'a kadar izin verilmeyeceği bildirildi.



‘KAÇIRDIĞIMIZ ŞEYLERİ TEKRAR YAPMA ŞANSI OLACAK’



Boris JohNson yaptığı açıklamada, "Eminim bu kadar uzun süredir kapalı olan işletme sahipleri için büyük bir rahatlama olacak. İnsanlar için ise sevdiğimiz ve kaçırdığımız bazı şeyleri tekrar yapma şansı olacak" dedi.



Johnson ek olarak, "Herkesi sorumlu davranmaya devam etmeye ve aşılama programı devam ederken Covid’i engellemek bastırmak için temizlik önlemlerini hatırlamaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.



OCAK AYINA GÖRE CAN KAYBI YÜZDE 95 AZALDI



İngiltere’de yetişkinlerin yarısından fazlası en az bir doz aşı olurken ülkede Ocak ayına göre can kaybı sayısı yüzde 95, vaka sayısı ise yüzde 90 oranında azaldı.



Geçtiğimiz gün ise ülkede Covid-19 kaynaklı 7 kişi hayatını kaybederken 14 Eylül’den bu yana kaydedilen en düşük ölüm sayısı kaydedildi.



Birleşik Krallık, dün itibarıyla Covid-19 kaynaklı 127 binin üzerinde can kaybı bildirirken dünyada corona kaynaklı en fazla can kaybı görülen beşinci ülke konumunda bulunuyor.



Geçen ay yayınlanan resmi verilere göre ise, 2020 yılının Birleşik Krallık ekonomisi için üç yüzyılı aşkın süredir en kötü yıl olduğu belirtilmişti.



Karantina önlemleri sırasında satışlarında tahmini 27 milyar sterlin (37 milyar dolar) kaybeden İngiltere perakendecileri, bastırılmış talebin ticaret patlamasını tetikleyeceğini umuyor.