Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkedeki siyasi güçlere "reform için iş birliği yapmaları" çağrısında bulundu.



Abdulmehdi, yaptığı yazılı açıklamada, "Hükümet, halkın sıkıntılarını hafifletmek, hizmetleri geliştirmek ve onlara iş imkanı sunmak için elinden geleni yapmayı ve bilimsel programlar sunmayı taahhüt ediyor. Siyasi güçleri, reform için gereken şartları sağlamak adına hükümetle iş birliği yapmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.



Başbakan Abdulmehdi, Şii dini merci Ali es-Sistani'nin mallara, göstericilere ve güvenlik güçlerine saldırılmasını reddederek ve kınayarak ülkede yaşanan olaylarla ilgili tutumunu ortaya koyduğunu ve siyasi güçlerden, ülkenin sorunlarıyla başa çıkma yaklaşımlarını değiştirmesini istediğini belirtti.



MECLİS BAŞKANI'NDAN GÖSTERİCİLERİN TALEPLERİNE DESTEK



Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, halkın isteklerine kulak verilmesi çağrısında bulundu.



Halbusi, Irak Meclis binasından yapılan canlı yayında, "Güvenlik güçlerinin göstericilere daha farklı şekilde muamele etmesi gerekir. Biz de kamu malının korunması gerektiğini vurgulamakla beraber, göstericilerin taleplerini destekliyoruz" dedi.



Irak halkının yolsuzluk ve terörden çok çektiğini dile getiren Halbusi, halka "yolsuzluk yapanların yargılanması konusunda devletin yanında yer almaları" çağrısı yaptı.



Başkent Bağdat ile ülkenin güney kentleri 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.



Irak'taki Şiilerin en büyük dini merci Sistani, yayınladığı mesajında, başkent Bağdat ve ülkenin güney kentlerinde "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle devam eden gösterilere karşı Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'ye "gerçek reform" yapmaları çağrısında bulunmuştu.