Irak ziyaretinde ikinci gün: Papa Francesco, Şii lider Ayetullah El Sistani ile görüştü

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Irak ziyaretinin ikinci gününde Şii lider Ayetullah Ali es-Sistani'yle biraraya geldi.

İki liderin görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü. Sistani'nin Necef'teki evinde gerçekleşen görüşmeye ilişkin Vatikan'dan bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre; Papa, savunmasız durumdakileri koruduğu için Sistani'ye teşekkür etti.

Papa, "Irak'ın, bölgenin ve tüm dünyanın iyiliği için farklı dinler arasında karşılıklı saygı ve diyaloğun beslenmesinin önemini" vurguladı.



90 yaşındaki Şii lider ise Irak'taki Hristiyanların diğer Iraklılar gibi tüm haklara sahip olmasının ve güven içinde yaşamasının önemine değindi.

PAPA FRANCİSCUS KURAN-I KERİM DİNLEDİ

Dini liderin bir sonraki durağı Nasiriye oldu. Papa Franciscus, Irak ziyaretine, Hazreti İbrahim’in doğum yeri olduğuna inanılan Nasiriye vilayetindeki Ur kentinde Kuran-ı Kerim dinledi.



Papa dinler arası hoşgörü temalı bir konuşmayla dünyaya seslendi. Katoliklerin ruhani lideri, akşam saatlerindeyse Bağdat'a dönerek, Kildani Yusuf Katedrali'nde ayin düzenleyecek. Papa Francis'in pazar günü de Erbil ve Musul'da temaslarda bulunması bekleniyor.