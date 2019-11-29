Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler hız kesmiyor

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler hiz kesmiyor.



Necef'teki protestolar sırasında İran Başkonsolosluğu'nun ateşe verilmesinin ardından ülkede tansiyon daha da yükseldi.



Birçok kentte güvenlik güçleri protestoculara sert müdahalede bulundu. Gerçek mermilerle ateş açılması sonucu onlarca gösterici yaşamını yitirdi.



İran Başkonsolosluğu'nun yakılmasının ardından güvenlik güçlerinin tutumunu daha da sertleştirmesinden endişe ediliyor.



Haşdi Şabi Örgütü'nden de sert bir uyarı geldi. İran Başkonsolosluğu'nun yakıldığı Necef'te Şiilerin en büyük din adamı Ayetullah Ali Sistani'nin de tehdit altında olduğu savunuldu. Sistani'nin korunması için her türlü önlemin alınacaği belirtildi. "Sistani'ye yaklaşmaya çalışan herkesin elini koparırız" denildi.



Bir başka Şii din adamı Mukteda es Sadr ise hükümete istifa çağrısını yineledi. İran'dan da konsolosluğunun yakılmasıyla ilgili açıklama geldi. Saldırı kınandı ve saldırıya güçlü bir yanıt verilmesi çağrısı yapıldı. İran, Irak'la olan bir sınır kapısını da önlem olarak kapattı.



Protestoların yaşandığı bölgelerde Irak Başbakanı Adil Abdul Mehdi ile valiler arasında koordinasyonu sağlamak için kriz komiteleri oluşturulması da kararlaştırıldı.



Irak'ta 1 Ekim'den beri süren gösterilerde zaman zaman öfke ülkede hükümetle bağları bulunan İran'a da yöneliyor.

