İran, 3 ülkenin büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

İran, Tahran'daki Fransa, İngiltere ve Almanya büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İran, 3 ülkenin büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
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, Tahran'daki Fransa, İngiltere ve Almanya büyükelçilerini "'in İran aleyhine girişimleri karşısındaki tutumlarına tepki olarak" Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiliz Büyükelçi Simon Shercliff, Fransız Büyükelçi Nicola Resch ve Alman Büyükelçi Hans Udo Muzel'in ayrı ayrı çağrıldığı belirtildi.

Büyükelçilere, İsrail'in İran aleyhine girişimleri ve Suriye'deki konsolosluğuna yönelik saldırısı hatırlatılarak, ülkelerinin, İsrail'in bu girişimleri karşısında sorumsuzca tutum sergilediği iletildi.

İran'ın İsrail'e dünkü saldırısının Birleşmiş Milletler kuralları çerçevesinde meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.

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