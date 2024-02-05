İran: ABD'ye karşılık vermekte tereddüt etmeyiz

Beyaz Saray'ın, İran'a yönelik saldırıların ihtimal dışı bırakılıp bırakılmadığını açıklamayı reddetmesinin ardından Tahran "tereddüt etmeyiz" uyarısı yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü Jake Sullivan, dün NBC kanalına yaptığı açıklamada, Irak ve Suriye'deki İran destekli gruplara yönelik misilleme saldırılarının süreceğini belirtmişti.



İran'a doğrudan bir saldırı emri verilip verilmeyeceğine ilişkin soruya Sulllivan, "Bu benim üzerine konuşabileceğim bir konu değil" şeklinde yanıt vermiş ve "Eğer İran ABD'ye doğrudan yanıt vermeyi seçerse, hızlı ve güçlü şekilde karşılık verilecektir" demişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise bugün yaptığı açıklamada, Tahran'ın, ABD'nin topraklarına saldırması halinde, karşılık vermekte "tereddüt etmeyeceğini" söyledi. Kenani, "İslam Cumhuriyeti, güvenliğine, toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik herhangi bir tehdide karşı her zaman kararlı şekilde tepki verdiğini göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Kenani, öte yandan, İran'ın "bölgedeki gerginlik ve krizleri tırmandırmak istemediğini" yineledi.

ÜRDÜN SALDIRILARI TANSİYONU YÜKSELTTİ



İsrail-Hamas savaşının 7 Ekim'de patlak vermesinden bu yana bölgesel gerilim artarken Irak, Suriye, Yemen ve Lübnan'daki İran destekli gruplar da savaşa dâhil oldu.



ABD ordusu, 28 Ocak'ta Ürdün'deki bir üsse düzenlenen ve üç ABD askerinin ölümüne neden olan insansız hava aracı saldırısına misilleme olarak cuma gecesi Suriye ve Irak'taki hedefleri vurmuştu.

ABD ayrıca İngiltere güçleri ile Kızıldeniz'deki ticari gemileri hedef alan Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.



















