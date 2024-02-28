İran: Başarısız terör eyleminde bir militan öldürüldü

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in bildirdiğine göre bu sabah, ülkede "başarısız bir terör saldırısı" meydana geldi.



Sistan Belucistan eyaletinde bir polis arabasını hedef alan yol kenarına yerleştirilen bombayla gerçekleştirilen saldırının başarısız olduğu ve "bir militanın öldürüldüğü" belirtildi.



Açıklamayı bölge kamu savcısı yaptı.



İran'da geçen ay Kasım Süleymani'yi anma töreninde çifte bombalı saldırı gerçeklemiş, resmi açıklamaya göre 84 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkede bir günlük ulusal yas ilan edilirken saldıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

İran'da terör saldırısı: 84 ölü, 284 yaralı Haberi Görüntüle