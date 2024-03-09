İran, dans eden iki kadını tutukladı

İran'da, Fars Yeni Yılının gelişini kutlamak için dans eden iki tutuklandı. Kadınların videosu, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

İran, dans eden iki kadını tutukladı

Tahran yönetimi, kadınlara yönelik baskılarına bir yenisini ekledi.

medyası bugün, iki genç kadının Fars Yeni Yılının gelişini kutlamak için dans ettikleri bir videonun yayınlanmasının ardından Tahran'da tutuklandığını duyurdu.

İran başkentinin kuzeyinde gençler için popüler bir toplanma noktası olan Tajrish meydanı yakınlarında dans eden iki kadının klibi sosyal medyada viral oldu.

Tasnim haber ajansı, "Tahran savcısı, Tacriş'te dans ederek toplumsal normları çiğneyen iki kadının tutuklanmasını emretti" diye bildirdi.

İki , dansları ve şarkılarıyla 20 Mart'ta başlayacak olan Fars Yeni Yılı Nevruz'un gelişini müjdeleyen kırmızı giysili bir folklor karakteri olan Hacı Faruz gibi giyinmişti.

İran'da uygulanan İslam hukuku, karma dansı ya da kadınların toplum içinde yalnız kalmasını yasaklıyor.

Eylül ayında Mahsa Amini'nin gözaltında ölümünün ardından 2022 yılının sonlarında ülkeyi sarsan kitlesel bir protesto hareketi ile birlikte, İran'da son aylarda başta metro olmak üzere kamuya açık yerlerde dans eden çok sayıda kadın videosu viral oldu.

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