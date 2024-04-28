Filistin'e destek eylemleri: ABD'li öğretim üyesi tepki için final projesini iptal etti

ABD üniversitelerinde başlayan Filistin'e destek protestoları büyüyor.

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde (USC) öğretim görevlisi Sarah Kessler, Filistin yanlısı protestoların bastırılmasına tepki olarak öğrencilerinin final projesini iptal etti.

Kessler, sosyal medya hesabından öğrencilerine hitaben yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Üniversite yönetimimiz, birçoğu USC'ye gidebilmek için bile ciddi borçlar altına giren öğrencilerin savaş ve soykırım karşıtı protestolarına müsamaha göstermek yerine kampüse çevik kuvvet getirmeye karar verdi. LAPD helikopterleri yüksek sesle tepenizde dönerken sınavlara nasıl gireceksiniz?”

Kessler, paylaşımının devamında, “Bu işe girdim çünkü eğitime gerçekten önem veriyorum, ancak USC'nin şu anda eleştirel düşünme ve eyleme geçmeye elverişli olmadığını görüyorum” diye yazdı.

Güney Kaliforniya Üniversitesi kampüsünde öğrenciler, çadırlar kurarak "Gazze'ye destek kampı" oluşturmuştu.

ABD üniversitelerinde eylemler 3 gündür devam ediyor.