İran: Direniş grupları İran'dan talimat almıyor

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD üssüne saldırı ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlığı açıklamasında, "direniş grupları"nın İran'dan talimat almadığı belirtildi. İran'dan yapılan ilk açıklamada da saldırı ile bağlantıları olduğu iddiaları reddedilmişti.

İran: Direniş grupları İran'dan talimat almıyor
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, 'nin Suriye-Ürdün sınırındaki kuvvetlerine yönelik saldırıya ilişkin, bölgedeki "direniş grupları"nın eylemlerinde İran'dan talimat almadıklarını söyledi.

Kenani'nin konuya ilişkin yazılı açıklaması, İran Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı. Kenani, açıklamasında, "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor." ifadesini kullandı.

Tahran yönetiminin çatışmaların bölgeye yayılmasını istemediğini kaydeden Kenani, konuyla ilgili ülkesine yönelik iddiaların arkasında ise "ABD'yi bölgede savaşa çekmek isteyen kesimlerin" bulunduğunu öne sürdü.

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3 ABD ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da saldırıda ayrıca 34 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurmuştu.

İran'dan ABD üssüne saldırı ile ilgili ilk açıklama

İran'dan ABD üssüne saldırı ile ilgili ilk açıklama

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