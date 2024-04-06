İran, Ramazan bayramında saldırı planlamakla suçlanan iki DAEŞ'liyi tutukladı

İran, Ramazan bayramında saldırısı planlamakla suçlanan iki DAEŞ üyesini tutukladığını duyurdu.

İran polisi, terör örgütü DAEŞ'in üst düzey bir mensubuyla birlikte, önümüzdeki hafta kutsal Ramazan ayının sona ermesiyle yapılacak kutlamalar sırasında bir intihar saldırısı planlamakla suçlanan iki örgüt üyesini Karaj'da tutukladı.

İran medyasına göre polis, "Ramesh" olarak bilinen Mohammad Zaker ve diğer iki kişinin başkent Tahran'ın batısındaki Karaj'da çatışmaların ardından yakaladı. Onlara eşlik eden sekiz kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.



Terör örgütü DAEŞ, ocak ayında İran'da, üst düzey komutan Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin dördüncü yıldönümünde düzenlenen anma törenine saldırmıştı.

Saldırıda, 84 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.