İran, Ukrayna uçağının karakutu bilgilerinin ayrıntılarını paylaştı

İran, başkent Tahran'da iki füze ile düşürdüğü Ukrayna'ya ait yolcu uçağının karakutu incelemesinin sonuçlarını paylaştı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Havacılık Kurumu Müdürü Turec Dehkani Zengene, düşürülen Ukrayna uçağına dair ulaşılan bilgileri başkent Tahran'da düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna duyurdu.

25 SANİYE ARAYLA İKİ FÜZE

Karakutudaki detaylarda, Kokpit Ses Kayıt Cihazı'nın (CVR) ilk patlamadan sonra kabin personelinin konuşmalarını 19 saniye boyunca kaydettiğini ve seslerin daha sonra kesildiğini bildirdi. Ayrıntılarda 25 saniye sonra da ikinci füze uçağı vuruyor” ifadelerini kullandı.



NELER YAŞANMIŞTI?



İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta ABD’nin hava saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından İran, ABD’nin Irak’ta bulunan askeri üslerine füze saldırısı düzenlenmişti.

8 Ocak gecesi İran, başkent Tahran’dan kalkış yapan Ukrayna Hava Yolları’na ait yolcu uçağı vurmuştu. Uçakta bulunan, çoğunluğu Ukrayna ve Kanada vatandaşı olan 176 kişi yaşamını yitirmişti.

İran, Ukrayna ve Kanada ile hayatını kaybedenler için ödenecek tazminat konusunda görüşmeler yapıyor ve tarafların Ekim ayında tekrar bir araya gelmesi bekleniyor.



VIDEO: UKRAYNA UÇAĞI BÖYLE VURULDU