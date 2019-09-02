İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen törende İran'ın "Kian" adı verilen yeni insansız aracının deneme uçuşları yapıldı.
Yeni droneun ülke sınırlarından çok uzak hedefleri vurabileceği ve uzun süre havada kalabileceği belirtildi.
Kian'ın gözetleme, keşif ve nokta atışlarında kullanılabilecek şekilde tasarlandığı açıklandı.
İran'ın yeni insansız hava aracını savunma ve düşman topraklarını tanıma amacıyla da kullanılacağı belirtildi.
İran uzak hedefleri vuran yeni insansız hava aracını tanıttı
NTV HaberDünya
İran sınırlarından çok uzak hedefleri vurabilen insansız hava aracını törenle tanıttı.
İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen törende İran'ın "Kian" adı verilen yeni insansız aracının deneme uçuşları yapıldı.