İran'da "cinsiyet temelli zulüm" raporu: İnsanlığa karşı suç

Birleşmiş Milletler (BM) bugün yaptığı açıklamada İran'daki hak ihlallerine dikkat çekti.



BM uzmanları tarafından yapılan açıklamada, Tahran yönetiminin barışçıl protestoları şiddetle bastırmasının ve kadın ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılığın, birçoğu insanlığa karşı işlenen suçlara varan ciddi hak ihlallerine yol açtığı belirtildi.



İran, kıyafet kuralını ihlal ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin Eylül 2022'de ölümüyle başlayan geniş çaplı gösterilerle sarsılmıştı.



Amini'nin ölümüne duyulan öfke, haftalarca süren kitlesel protestolara dönüştü ve kadınlar, dini lider Ayetullah Ali Hamaney yönetimindeki hükümet sistemine açık bir meydan okumayla zorunlu başörtülerini çıkardı.



BM İnsan Hakları Konseyi, Kasım 2022'de bu durumla ilgili özel bir oturum düzenlemiş ve ölümcül baskılarla ilgili üst düzey bir soruşturma açılması yönünde oy kullanmıştı.



"İNSANLIK DIŞI EYLEMLER"

İran'la ilgili bağımsız uluslararası bilgi toplama misyonu, ilk raporunda ihlallerin birçoğunun "özellikle cinayet, hapis, işkence, tecavüz ve diğer cinsel şiddet türleri, zulüm, zorla kaybetme ve diğer insanlık dışı eylemler olmak üzere insanlığa karşı suç teşkil ettiğini" bildirdi.





Bu tür suçların, mağdurların temel haklarından mahrum bırakılması bağlamında, ayrımcı bir kasıtla işlenmesinin, "misyonu, insanlığa karşı cinsiyet temelinde zulüm suçunun işlendiği sonucuna götürdüğü" kaydedildi.

SİSTEMATİK SALDIRININ PARÇASI

Üç kişilik BM heyeti, Bangladeş'ten Sara Hossain, Pakistan'dan Shaheen Sardar Ali ve Arjantin'den Viviana Krsticevic'ten oluşuyor.



Hossain, yaptığı açıklamada "Bu eylemler İran'daki sivil nüfusa, yani özgürlük, eşitlik, haysiyet ve hesap verebilirlik talep eden kadınlara, kız çocuklarına, erkek çocuklarına ve erkeklere yönelik yaygın ve sistematik saldırının bir parçasını oluşturmaktadır" dedi.



Hossain, "Hükümeti barışçıl protestolara katılanlara, özellikle de kadınlara ve kız çocuklarına yönelik baskıları derhal durdurmaya çağırıyoruz" diye ekledi.