İran'da polisler kameralı görev yapacak

İran'da toplumsal olaylarda bazı polislerin kameralı görev yapacağı belirtildi.

İran'da polisler kameralı görev yapacak
Mahsa Amini gösterileri: İran'da 22 bin göstericiye af
Mahsa Amini gösterileri: İran'da 22 bin göstericiye af Haberi Görüntüle

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan, nevruz dolayısıyla düzenlenen " tatbikatında" basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Nevruzla başlayan yeni yılı, "Güçlü ve profesyonel polisle farklı bir yeni yıl" sloganıyla açtıklarını dile getiren Radan, "Yeni yılda 20 binden fazla polis elbisesine kamera takacağız." dedi.

Tüm personelin kamera kullanmasının mümkün olmadığını anlatan Radan, "Her poliste kamera olmasa da kameralı polisler ön safta yer alacak. Böylece halktan veya polisten hatalı davranış sergileyenler tespit edilecek" ifadelerini kullandı.

İran Emniyet Genel Müdürü Radan, ülke genelinde 250 binden fazla emniyet mensubunun çeşitli alanlarda görev yaptığını da kaydetti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...