İranlı oyuncu Taraneh Alidoosti serbest bırakıldı

İran'da protestolara destek verdiği için tutuklanan ünlü oyuncu Taraneh Alidoosti serbest bırakıldı.



Tahran'daki Evin hapishesinden çıkan oyuncuyu yakınları karşıladı. Alidoosti, başı açık şekilde fotoğraf çektirdi.



Alidoosti, Kasım ayında İran'daki protestoların ana sloganı olan "Kadın, Yaşam, Özgürlük" yazılı bir pankartla başı açık fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.



Geçen ay da protestocu Mohsen Shekari'nin idamından sonra tepki gösterdi. Uluslararası kuruluşları seslerini yükseltmeye çağırdı.



17 Aralık'ta yalan haber yaymak ve kışkırtıcı içerik yayınlamak suçlamasıyla tutuklanmıştı.



2017'de 'Yabancı Dilde En İyi Film' Oscar'ını kazanan "The Salesman" filminde oynayan Alidoosti, insan haklarını savunmak için ülkesinde kalacağını açıklamıştı.



İran'da başörtüsünü uygunsuz şekilde taktığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltında ölümünün ardından başlayan protestolar 4 aydır sürüyor.



İranlı yetkililer protestoları ayaklanma olarak niteliyor.



İnsan Hakları Aktivisleri Haber Ajansı'na göre, şimdiye kadar 70'i çocuk 500'den fazla protestocu öldü. Binlerce kişi de tutuklandı. Geçen ay 2 protestocu idam edildi.