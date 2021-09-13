İskoçya, 2023 sonunda bağımsızlık referandumuna gitmek istiyor

Nicola Sturgeon, lideri olduğu İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) sonbahar konferansının kapanış konuşmasında 2021 sonunda bağımsızlık referandumuna gitmeyi planladıklarını açıkladı.

Bağımsızlığın İskoçya'da da işe yarayacağını savunan Sturgeon, önlerinde bazı zorluklar olabileceğini de kabul ederek, "Soru şu, hangi seçenek? Bağımsız olmak mı, Westminster (merkezi İngiltere hükümeti) tarafından yönetilmek mi?" diye sordu.



İngiltere'nin Kuzeybatı Avrupa komşularının daha eşit, daha düşük yoksulluk, daha yüksek üretkenlik gösterdiğini ifade ederek, bu durumunun, bağımsızlığın Danimarka, İrlanda, Avusturya, Norveç ve Finlandiya'da işe yaradığını gösterdiğini belirtti.



İSKOÇLARIN İRADESİ DİKKATE ALINMADI



Brexit'e karşı oy kullanan İskoçların iradesinin dikkate alınmadığını ifade eden bağımsızlık yanlısı lider, nisanda yapılan seçimde İskoçya parlamentosunda ayrılık yanlılarının çoğunluğu elde ettiğine vurgu yaparak, "Kimin karar vereceğine karar vermeliyiz. İskoçya'daki halk mı, oy vermediğimiz Westminster hükümeti mi? İskoç halkına parlamentonun görev süresi sırasında, eğer Covid-19 izin verirse 2023 sonunda, yasal bir referandum seçeneği sunmak niyetindeyiz." diye konuştu.

Çatışma değil iş birliği istediklerini aktaran Sturgeon, 2014'te olduğu gibi İngiltere ve İskoçya'nın bir referandum konusunda anlaşmaya varmasını umduğunu söyledi.



2014 REFERANDUMUNDA BAĞIMSIZLIK REDDEDİLDİ



İskoç Ulusal Partisi, 2014'te yapılan referandumda İskoçlar yüzde 55'le bağımsızlığı reddetmiş olsalar da Brexit'in durumu değiştirdiğini ve yeni bir referanduma ihtiyaç olduğunu savunuyor.



Brexit referandumunda İngilizlerin aksine yüzde 62 karşı oy kullanan İskoçlar, istemedikleri halde AB'den çıkarıldıklarını belirtiyor.

YENİ REFERANDUM İÇİN İNGİLİZ PARLAMENTOSU'NDAN İZİN GEREKİYOR



Ancak yeni bir bağımsızlık referandumu düzenlemek için İngiliz Parlamentosu'ndan izin almak gerekiyor. Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin 365 sandalyeyle çoğunluğu elinde bulundurduğu 650 üyeli parlamentodan böyle bir iznin çıkması imkansız görülüyor.



Bu nedenle bağımsızlık yanlılarının alternatif yollar deneyebileceği değerlendiriliyor. Bu seçeneklerden birini, İngiliz Parlamentosu'ndan izin alınmasını zorunlu kılan yasaya karşı mahkemeye gitmek oluşturuyor.



Diğer bir yol ise merkezi hükümete rağmen referanduma gitmek ve olumlu sonuç çıkması halinde tek taraflı bağımsızlık ilan etmek.



Ancak bunun, Katalonya'da olduğu gibi gerginliğe ve merkezi hükümetin sert tepkisine yol açabileceği belirtiliyor. Aynı zamanda bu durumun, Katalanlar gibi İskoçların da AB'nin desteğini kaybetmesine neden olabileceği ifade ediliyor.

