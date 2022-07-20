İspanya’da aşırı sıcaklar en az 500 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu

İspanya’da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının en az 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı açıklandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.07.2022 - 17:39

İspanya’da aşırı sıcaklar en az 500 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu

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Fransa basınının Meteoroloji Ajansınca (AEMET) yayımlanan verilere dayandırdığı habere göre, 9-18 Temmuz'da "1975’ten bu yana ülkede en yoğun yüksek sıcaklıklar" kaydedildi.

Başbakan Pedro Sanchez de yaptığı açıklamada, 500’den fazla insanın yüksek sıcaklıklar sebebiyle hayatını kaybettiğini aktardı.

Zaman zaman sıcaklıkların 45 dereceyi geçtiği İspanya'da binlerce hektarlık orman kül oldu.  Zaman zaman sıcaklıkların 45 dereceyi geçtiği İspanya'da binlerce hektarlık orman kül oldu. 

SANCHEZ: KÜRESEL ISINMA ÖLDÜRÜR

Sanchez, üç büyük yangının şiddetlendiği Extremadura bölgesine yaptığı ziyarette, ölümler ve küresel ısınma arasındaki ilişkiye vurgu yaparak, “Küresel ısınma öldürür. İnsanları öldürür, ekosistemlerimizi ve biyolojik çeşitliliğimizi öldürür” diye konuştu.

Diğer taraftan İspanya’da 10 günü aşkındır zaman zaman 45 dereceyi geçen hava sıcaklıkları binlerce hektarlık yeşil ve ormanlık alanın küle döndüğü yangınlara yol açmıştı.

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