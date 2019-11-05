İspanya'da mahkeme heyeti, 14 yaşındaki kızın olay esnasında alkollü olduğunu ve şüphelilerin şiddet kullanmadığını gerekçe gösterdi.



Mahkeme suçu “cinsel saldırı” olarak tanımlamadı. 20 yıla yakın ceza alması beklenen sanıklar 10 ile 12 yıl arasında değişen cezalara çarptırıldı.



Karar İspanyollar tarafından tepkiyle karşılandı. Ülke çapında protesto gösterileri düzenlendi.



İspanyol yasalarına göre, bir olayın “cinsel saldırı” olarak tanımlanabilmesi için fiziksel şiddet uygulandığının kanıtlanması gerekiyor. Protestocular bu yasanın değiştirilmesini talep ediyor.