İspanya'da mahkemenin "cinsel saldırı" kararına protesto

İspanyol mahkemesi 14 yaşındaki kıza “cinsel saldırıyla” suçlanan 5 kişiye “şiddet kullanılmadı” gerekçesiyle ceza indirimi uyguladı. Kararı protesto etmek için binlerce İspanyol sokaklara döküldü. Göstericiler ceza hukukunda değişiklik yapılmasını talep ediyor.

ispanya cinsel taciz protesto051119.jpg
ispanya cinsel taciz protesto051119.jpg

NTV Haber 05.11.2019 - 15:32

İspanya'da mahkeme heyeti, 14 yaşındaki kızın olay esnasında alkollü olduğunu ve şüphelilerin şiddet kullanmadığını gerekçe gösterdi.

Mahkeme suçu “cinsel saldırı” olarak tanımlamadı. 20 yıla yakın ceza alması beklenen sanıklar 10 ile 12 yıl arasında değişen cezalara çarptırıldı.

Karar İspanyollar tarafından tepkiyle karşılandı. Ülke çapında protesto gösterileri düzenlendi.

İspanyol yasalarına göre, bir olayın “cinsel saldırı” olarak tanımlanabilmesi için fiziksel şiddet uygulandığının kanıtlanması gerekiyor. Protestocular bu yasanın değiştirilmesini talep ediyor.

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