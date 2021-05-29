İspanya'da Türklerin bulunduğu gemi alabora oldu: 1 kişi kayıp

İspanya'nın Castellon Limanı'nda Nazmiye Ana isimli gemi yanlış yükleme nedeniyle alabora oldu.

Kaza sonucu aralarında 5 Türkün de bulunduğu mürettebatın denize düştüğü belirtilirken kaza esnasında denize düşenler arasındaki Hindistan uyruklu Bhanu Pratap kaybolduğu bildirildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Cezayir'in Bejaia Limanı'na gitmesi planlanan 79 metre uzunluğunda ve 10.9 metre genişliğindeki Nazmiye Ana isimli Panama Bayraklı yük gemisi, dün yükleme sırasında alabora oldu.

5'i Türk 9 mürettebat denize düşerken kaybolan Hindistan uyruklu Bhanu Pratap için arama çalışmaları devam ederken geri kalan mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gemi mürettebatının bugün İstanbul'a getirilmesi planlandığı kaydedildi.