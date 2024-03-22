İsrail, 800 hektar Filistin toprağını devlet arazisi ilan etti

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da 800 hektarlık bir alanı devlet arazisi ilan etti.

Aşırı sağcı bakan, bu alanın yasa dışı yerleşim inşaatları için kullanılmasını kolaylaştıracak bir adım attı.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'i ziyaret ettiği gün yapılan açıklama, hükümetin artan uluslararası muhalefete rağmen Batı Şeria'da yerleşim inşasına devam etme kararlılığının altını çizdi.



Filistinli yetkililer bu adımı kınadı.



Smotrich, "İsrail'de ve dünyada Judea ve Samaria üzerindeki hakkımızı ve genel olarak ülkemizi baltalamak isteyenler olsa da, biz sıkı bir çalışmayla ve stratejik bir şekilde ülkenin her yerinde yerleşimi teşvik ediyoruz" dedi.