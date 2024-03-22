Dünya Su Günü

İsrail, 800 hektar Filistin toprağını devlet arazisi ilan etti

İsrail hükümetinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria'da 800 hektarlık bir alanı devlet arazisi ilan etti. Hükümet, Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim sayısını artıtacak.

İsrail, 800 hektar Filistin toprağını devlet arazisi ilan etti

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da 800 hektarlık bir alanı devlet arazisi ilan etti.

Aşırı sağcı bakan, bu alanın yasa dışı yerleşim inşaatları için kullanılmasını kolaylaştıracak bir adım attı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'i ziyaret ettiği gün yapılan açıklama, hükümetin artan uluslararası muhalefete rağmen Batı Şeria'da yerleşim inşasına devam etme kararlılığının altını çizdi.

Filistinli yetkililer bu adımı kınadı.

Smotrich, "İsrail'de ve dünyada Judea ve Samaria üzerindeki hakkımızı ve genel olarak ülkemizi baltalamak isteyenler olsa da, biz sıkı bir çalışmayla ve stratejik bir şekilde ülkenin her yerinde yerleşimi teşvik ediyoruz" dedi.

İsrail’in kökleşen işgal politikası: Yasa dışı yerleşimler

İsrail’in kökleşen işgal politikası: Yasa dışı yerleşimler

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...