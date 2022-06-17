İsrail Batı Şeria'yı bastı: 3 ölü, 8 yaralı

İsrail, Batı Şeria'daki Cenin kentini bastı. İsrail askerlerinin düzenlediği operasyonda 3 Filistinli ölürken 8 kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.06.2022 - 05:50

İsrail Batı Şeria'yı bastı: 3 ölü, 8 yaralı

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güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 3 Filistinlinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cenin kentinde İsrail askerlerinin kurşunlarıyla 3 Filistinli şehit oldu, 8 kişi de yaralandı." ifadesi yer aldı.

devlet televizyonunun haberine göre ölen Filistinlilerin, Bera Lehluh, Leys Ebu Surur ve Yusuf Salah olduğu belirlendi.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Cenin kentine baskın düzenleyerek, içinde 4 Filistinlinin bulunduğu bir araca ateş açtığını kaydetti.

Olayın ardından İsrail askerleri ile onlarca Filistinli arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etti.

Olaylara ilişkin İsrail resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

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