İsrail ordusu sivilleri "yapay zeka" desteğiyle hedef alıyor

İsrail ordusunun kullandığı "Lavender" isimli bir yapay zeka sisteminin kullanılarak kitlesel gözetim yapıldığı iddia edildi.
Yapay zekanın kullanılmasında yer alan 6 İsrailli istihbarat görevlisinin iddialarına göre bu yapay zeka sistemi kullanılarak 37 bin hedef belirlendi ve Hamas hedefleri olduğu düşünülerek sivil ayrımı yapılmaksızın bombalandı.
"GÖREVİM HEDEFLERİ BAKMADAN ONAYLAMAKTI"
Subaylardan biri sistemdeki görevinin Lavender'ın hedefleme önerilerini neredeyse "bakmadan onaylamak" olduğunu, sistemin önerilerini kişisel olarak gözden geçirmek için sadece birkaç saniye harcadığını söyledi.
Memurlar ayrıca, konumlarının istihbarat araçlarıyla teyit edilmesini kolaylaştırdığı için evlerinde sivillerle birlikteyken çok sayıda Hamas hedefinin bombalandığını da açıkladı.
İddiaya göre saldırıları planlayanlar, Hamas hedeflerine saldırı düzenlerken 15 ila 20 kadar sivilin ölümüne izin vermeye hazırdı.
"BİR AİLENİN EVİNİ BOMBALAMAK ÇOK DAHA KOLAYDIR"
Adı açıklanmayan subaylardan biri, "Hamas görevlilerini yalnızca askeri bir binadayken veya askeri bir faaliyette bulunurken öldürmekle ilgilenmiyorduk. Aksine İsrail Silahlı Kuvvetleri ilk seçenek olarak hiç tereddüt etmeden evlerini bombaladı. Bir ailenin evini bombalamak çok daha kolaydır. Sistem bu durumlarda onları aramak üzere tasarlandı" diye konuştu.
Lavender'ı kullanan bir istihbarat subayı The Guardian'a verdiği demeçte, askerlerin 7 Ekim'den sonra sisteme, insan yargılarından daha fazla güvendiğini söyledi.
İSRAİL ORDUSU İDDİALARI REDDETTİ
İsrail ordusu ise yapay zeka sistemini askeri hedefler oluşturmak için kullandığını reddetti.
Lavender'ın "Hamas hakkında güncel bilgi üretmek adına istihbarat kaynaklarını çapraz referanslamak" için kullanıldı öne sürüldü.
Geçtiğimiz günlerde İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırısında 7 World Central Kitchen yardım çalışanı öldürüldü. Saldırının ardından İsrail ordusunun hedef belirleme yöntemleri yeni bir uluslararası kriz doğurdu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Dünya
- İsrail
- Yapay Zeka
- Gazze