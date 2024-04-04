İsrail ordusu sivilleri "yapay zeka" desteğiyle hedef alıyor

"BİR AİLENİN EVİNİ BOMBALAMAK ÇOK DAHA KOLAYDIR"



Adı açıklanmayan subaylardan biri, "Hamas görevlilerini yalnızca askeri bir binadayken veya askeri bir faaliyette bulunurken öldürmekle ilgilenmiyorduk. Aksine İsrail Silahlı Kuvvetleri ilk seçenek olarak hiç tereddüt etmeden evlerini bombaladı. Bir ailenin evini bombalamak çok daha kolaydır. Sistem bu durumlarda onları aramak üzere tasarlandı" diye konuştu.



Lavender'ı kullanan bir istihbarat subayı The Guardian'a verdiği demeçte, askerlerin 7 Ekim'den sonra sisteme, insan yargılarından daha fazla güvendiğini söyledi.



World Central Kitchen: İsrail görevlilerimizi bilinçli şekilde öldürdü Haberi Görüntüle İSRAİL ORDUSU İDDİALARI REDDETTİ



İsrail ordusu ise yapay zeka sistemini askeri hedefler oluşturmak için kullandığını reddetti.



Lavender'ın "Hamas hakkında güncel bilgi üretmek adına istihbarat kaynaklarını çapraz referanslamak" için kullanıldı öne sürüldü.



Geçtiğimiz günlerde İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırısında 7 World Central Kitchen yardım çalışanı öldürüldü. Saldırının ardından İsrail ordusunun hedef belirleme yöntemleri yeni bir uluslararası kriz doğurdu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin