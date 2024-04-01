İsrail, Şam'daki İran Konsolosluğu ve büyükelçilik konutunu vurdu: 6 ölü

İran basını, İsrail'in Suriye'deki İran Konsolosluğu ve Büyükelçilik konutunu hedef aldığını açıkladı.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda 6 kişinin öldüğünü açıkladı.
Saldırıda İran Devrim Muhafızları komutanlarından Muhammed Reza Zahedi'nin hayatını kaybettiği bildirildi.
Nournews haberine göre İran Büyükelçisi saldırıda yaralanamadı.
Devlet medyasının da "İsrail'in Şam'ın lüks mahallesini vurduğunu" yazdı.
Suriye medyası, daha önce yaptığı açıklamalarda başkent Şam'da patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.
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