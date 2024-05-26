İsrail Savaş Kabinesi toplanıyor: Gündem rehine takası

Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik diplomatik çabalar yeniden başlıyor. İsrail hükümeti, esir takası ve ateşkes müzakerelerine gelecek hafta devam edileceğini duyurdu.

Bu karar Mossad Direktörü David Barnea’nın Paris’te CIA Direktörü William Burns ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesinin ardından alındı.

SAVAŞ KABİNESİ TOPLANIYOR

İsrailli üst düzey bir yetkili, savaş kabinesinin rehine takası anlaşmasını görüşmek üzere bugün toplanmasının beklendiğini söyledi.



İsminin açıklanmaması kaydıyla AFP'ye konuşan yetkili, “Savaş kabinesinin bu akşam saat 21:00'de rehinelerin serbest bırakılması konusunu görüşmek üzere Kudüs'te toplanması bekleniyor” ifadelerini kullandı.