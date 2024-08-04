İsrail'de saldırı hazırlığı: "Daha geniş, yoğun ve ölümcül olacak"

İsrail'in, Lübnan Hizbullahı, İran ve vekillerinden ortak bir saldırı senaryosuna hazırlandığı öne sürüldü. ABD ile yoğun görüşme trafiğinde "kapsamlı ve ölümcül olacağı" değerlendirilen misillemeyi önlemek için önce Tel Aviv'in saldırması dahil tüm seçeneklerin değerlendirildiği bildirildi.

İsrail'de saldırı hazırlığı: "Daha geniş, yoğun ve ölümcül olacak"

basınına göre, Hizbullah'ın iki numarası Fuad Şükür'ün 'in hava saldırısında ölmesi ve Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğramasından Tel Aviv'in sorumlu tutulmasıyla, İsrail hükümeti yoğun alarm durumuna geçti.

Görüşmeler sonunda, Lübnan Hizbullahı, ve vekillerinden birleşik veya ayrı bir saldırının "kaçınılmaz olduğu", gelecek karşılığın zamanlaması ve özellikle "kapsamının belirsizliğini" koruduğu belirtildi.

Tel Aviv'in bu saldırıya nasıl karşılık vereceğine ilişkin yoğun görüşmeler devam ediyor. 

İsrail'in önce davranıp "önleyici bir saldırıyla" harekete geçmeside masaya yatırılan ihtimaller arasında.

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5 CEPHEDE SAVAŞ İHTİMALİ

'de bakanlıklardan, "topraklarında binlerce noktanın vurulacağı 5 cephede savaşa evrilebilecek tüm senaryolara hazırlıklı olmaları" istendi.

Sadece bakanlara değil, kritik devlet kurumlarının başındaki isimlere de telekomünikasyon şebekesinin çökmesi durumunda iletişimde kalabilmeleri için uydu telefonları dağıtıldı.

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"ASKERİ HEDEFLERLE SINIRLI OLMAYACAK"

İsrailli güvenlik yetkilileri, Hizbullah'ın 'e karşı "askeri hedeflerle sınırlı olmayacak" büyük bir saldırıya hazırlandığına dikkat çekti.

Ancak ABD'nin 'in savunmasında rol alacağını duyurmasının ardından İranlıların saldırılarının boyutunu ve hamlelerini hesapladığı değerlendirildi.

ve Hizbullah'tan gelecek saldırının bertaraf edilmesi için ABD ve İsrail'in görüşme trafiğinin artırıldığı, ABD'nin uçak gemisini bölgeye kaydırdığı ve 13 Nisan'da İran'dan İsrail'e düzenlenen saldırıdakine benzer bölgedeki müttefik ülkeleriyle hareket etmeye çalışacağı ifade edildi.

Üzerinde çalışılan senaryo "bu sefer saldırının daha geniş, daha yoğun ve daha ölümcül olacağı şeklinde" kurgulandı.

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İSRAİL NASIL KARŞILIK VERECEK?

İsrailli üst düzey bir yetkili, , Lübnan Hizbullahı ve bölgedeki diğer İran vekillerinin eş zamanlı hareket etmesi halinde ve ABD'nin tüm saldırıyı bertaraf etmesinin zor göründüğünü, kayıpların artabileceğini, buna karşın 'in "dünyanın da desteğini alarak daha güçlü bir karşılık verebileceğini" savundu.

İsrail ordusunun vatandaşlarına yaptığı güvenlik uyarısında değişikliğe gitmemesi, gündelik hayatın normal seyrinde devam etmesinin "aldatıcı olmaması" gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, İran ve Hizbullah'ın on yıllardır bir gün kullanmak üzere askeri güç inşa ettiğini ve "her an bir savaş çıkabileceği" yorumunu yaptı.

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