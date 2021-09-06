İsrail’den coronaya karşı dördüncü doz aşı

Nüfusunun yüzde 66’sını en az bir doz, yüzde 61’ini ise iki doz aşılayan İsrail’de, ortaya çıkan veya çıkabilecek yeni varyantlarla mücadele kapsamında yeni plan açıklandı.

Ülkenin ulusal corona virüs direktörü Salman Zarka, ülkenin virüsün yeni türlerine karşı daha iyi koruma sağlamak için özel olarak geliştirilecek dördüncü bir dozun uygulanmasına hazırlanması gerektiğini söyledi.

Zarka verdiği demeçte, "Virüsün burada olduğu ve burada olmaya devam edeceği göz önüne alındığında, dördüncü doz aşı için hazırlanmamız gerekiyor" dedi.

2,5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ÜÇÜNCÜ DOZU OLDU

Ülkede geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla 2,5 milyondan fazla kişi üçüncü doz aşı oldu.

Corona virüs Direktörü, İsrail'e virüsün farklı varyantlarıyla başa çıkmak için özel olarak uyarlanmış aşıların 2021'in sonlarında veya 2022'nin başlarında verilmesini beklediğini de sözlerine ekledi.

VAKA YOĞUNLUĞU İLK SIRADA

İsrail, geçtiğimiz günlerde 17 bin vaka sayısına yaklaşan ülkede vaka oranı nüfusun yüzde 0,2’sine ulaşarak dünya vaka yoğunluğunda ilk sıraya yükseldi.

12 YAŞ ÜZERİNE ÜÇÜNCÜ DOZ BAŞLAMIŞTI

İsrail'de geçtiğimiz hafta 12 yaş üzerindekilere üçüncü doz Covid-19 aşısı yapılacağı bildirilmişti.



Ülkede üçüncü dozu olmak isteyen kişilerde ikinci dozu en az 5 ay önce alması şartı aranıyor.