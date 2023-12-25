İsrail'in Hamas yöneticilerinin Gazze'den güvenli çıkışı konusunu değerlendirdiği iddia edildi

Mısır'ın yakın zamanda İsrail'e Gazze'de bir ateşkes sağlanması ve buradaki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için yeni bir taslak anlaşma sunduğu, Tel Aviv yönetiminin de bunu doğrudan reddetmediği belirtildi.



Haberde ayrıca, Hamas yöneticilerinin Gazze'den ayrılmasının, Hamas'ın askeri becerisinin sonlandırılması hedefini dışarıda bırakmayacağı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı planıyla örtüştüğü ancak bunun "uzun vadeli bir çerçevede ele alındığı ve henüz somut bir adımın bulunmadığı" aktarıldı.



İsrail, Gazze Şeridi'ne havadan attığı el ilanlarında peşinde olduğu Hamas liderleri hakkında bilgi getirenlere vereceği ödülü "Yahya Sinvar için 400 bin dolar, Muhammed Dayf için de 100 bin dolar" olarak belirlemişti.



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