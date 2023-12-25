İsrail'in Hamas yöneticilerinin Gazze'den güvenli çıkışı konusunu değerlendirdiği iddia edildi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde peşinde olduğu bazı Hamas yöneticilerinin güvenli biçimde Katar'a gitmeleri konusunu değerlendirdiği iddia edildi.

İsrail'in Hamas yöneticilerinin Gazze'den güvenli çıkışı konusunu değerlendirdiği iddia edildi
İsrailli rehine: Hamas askerleri bizim için kendi vücutlarını siper etti

İsrailli rehine: Hamas askerleri bizim için kendi vücutlarını siper etti

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devlet televizyonu KAN'ın İsrail kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv makamları, Hamas'ın elindeki esirleri serbest bırakmasına karşılık Gazze'ye saldırılarını sonlandıracak ve Hamas yöneticilerinin buradan güvenli biçimde Katar'a gitmelerine izin verecek.

Gazze'den ayrılmalarına izin verilecek isimler arasında İsrail'in peşinde olduğu Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının lideri Muhammed Dayf'ın da olduğu kaydedildi.

İsrail'in Hamas yöneticilerinin Gazze'den güvenli çıkışı konusunu değerlendirdiği iddia edildi - 1
İsrail'in Hamas yöneticilerinin Gazze'den güvenli çıkışı konusunu değerlendirdiği iddia edildi - 2

Mısır'ın yakın zamanda İsrail'e Gazze'de bir ateşkes sağlanması ve buradaki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için yeni bir taslak anlaşma sunduğu, Tel Aviv yönetiminin de bunu doğrudan reddetmediği belirtildi.

Haberde ayrıca, Hamas yöneticilerinin Gazze'den ayrılmasının, Hamas'ın askeri becerisinin sonlandırılması hedefini dışarıda bırakmayacağı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı planıyla örtüştüğü ancak bunun "uzun vadeli bir çerçevede ele alındığı ve henüz somut bir adımın bulunmadığı" aktarıldı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne havadan attığı el ilanlarında peşinde olduğu Hamas liderleri hakkında bilgi getirenlere vereceği ödülü "Yahya Sinvar için 400 bin dolar, Muhammed Dayf için de 100 bin dolar" olarak belirlemişti.

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