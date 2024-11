İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında can kaybı 2 bin 986’ya yükseldi

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail saldırılarında 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 83 kişinin de yaralandığını belirtti.



Bakanlık, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 986’ya, yaralıların sayısının ise 13 bin 402’ye yükseldiğini ifade etti.

Bakanlık, saldırılarda hayatını kaybedenlerin 772'sinin kadın ve çocuklardan oluştuğunu aktardı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) son raporunda, İsrail'in devam eden hava saldırıları ve bombardımanları nedeniyle Lübnan'daki insani durumun, Lübnan ile İsrail arasında büyük bir çatışmanın patlak verdiği 2006 yılına göre daha ağır olduğunu belirtti.



Birleşmiş Milletler Lübnan Özel Koordinatörü (UNSCOL) olarak görev yapan İmran Rıza, sivillere ve altyapıya yönelik saldırıları kınadı ve çatışmanın tüm taraflarına düşmanlıklara derhal son vermeleri ve halkı korumaları çağrısında bulundu.