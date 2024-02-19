İsrailli milletvekilinden soykırım davasına destek: Görevden ihraç edilebilir

İsrail parlamentosu bugün Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı soykırım davasına verdiği destek nedeniyle aşırı sol milletvekili Ofer Cassif'in ihraç edilip edilmeyeceği konusunda oylamaya hazırlanıyor.

İsrailli milletvekilinden soykırım davasına destek: Görevden ihraç edilebilir

İsrail'de Hadash-Ta'al partisinin Knesset üyesi Ofer Cassif, ocak ayı başında Güney Afrika'nın Lahey'de İsrail'in Filistinli sivillere uyguladığı iddiasıyla açtığı davayı destekleyen bir dilekçe imzaladı.

Ocak ayının sonlarında, Knesset Meclisi Komitesi ezici bir çoğunlukla Cassif'in eylemlerinden dolayı ihraç edilmesi yönünde oy kullandı ve görevden alınması talebi parlamento genel kuruluna gönderildi.

Cassif'i görevden alma önergesi 90 milletvekilinin desteğini gerektirecek ve her ne kadar Knesset'in aşırı sağcı üyeleri tarafından desteklense de, görevden alınması için gerekli olan merkezci politikacıların ne yönde oy kullanacağı henüz kesin değil.

Kabul edilse bile, İsrail Yüksek Adalet Divanı'nın şüpheli hukuki durumu nedeniyle önergeyi bozacağı düşünülüyor.

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