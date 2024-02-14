İsveç: Macaristan'dan yakında onay bekliyoruz

Türkiye'nin onayının ardından Macaristan'dan da NATO üyeliği için onay bekleyen İsveç'in Dışişleri Bakanı Billstrom, "Yakında onayı bekliyoruz" dedi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Avrupa'daki müttefiklerin 2024'teki savunma yatırımının 380 milyon dolar olacağını açıkladı.

İsveç: Macaristan'dan yakında onay bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, Stockholm'ün üyeliği başvurusunun, tarafından yakında onaylamasını beklediğini söyledi.

Billstrom, dün parlamentoda yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin onay sürecini tamamlamış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz ve Macaristan'ın da kısa süre içinde bunu takip etmesini bekliyoruz" dedi.

Macaristan, İsveç'in ittifaka katılma başvurusunu onaylamayan tek NATO üyesi.

İktidardaki milliyetçiler, "İsveç'in Macaristan'da demokrasiyi aşındırdığı" yönündeki iddialarını gerekçe gösteriyorlar.

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün Brüksel'de yaptığı açıklamada, 18 müttefikin, 2024 yılında,  gayrı safi yurt içi hasılasının yüzde 2'sini savunmaya harcamasının beklendiğini açıkladı.

Stoltenberg, Avrupa'daki müttefiklerin 2024'teki toplam kombine savunma yatırımının 380 milyon dolar olacağını kaydetti. 

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