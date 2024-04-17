İsveç'te cinsiyet değiştirme yaşı 16'ya düşürüldü

İsveç, yasal cinsiyet değişikliği sürecini hızlandırıyor. Şu anda geçerli olan uzun ve zorlu prosedür, gelecek yılın başında yürürlüğe girecek yeni yasayla değişecek.

Artık, cinsiyet değişikliği için sadece bir doktor veya psikologla kısa bir görüşme yetecek.



Yeni yasa, cinsiyet değişikliği sürecini tıbbi prosedürlerden de ayrıştıracak.

Bu değişiklik, İsveç'i komşu ülkeleriyle uyumlu hale getirecek ve Avrupa'daki diğer birçok ülkeye benzer bir sistem sunacak.

İSVEÇLİLER YASAYA KARŞI



Ancak bu değişiklik, hükümet ve halkı ikiye bölmüş durumda.

Anketlere göre, İsveçlilerin çoğunluğu bu değişikliği olumsuz karşılıyor. Eleştirmenler, daha fazla değerlendirme gerektiğini ve toplumda rahatsızlık yaratabilecek sonuçlar doğurabileceğini savunuyor.



Hükümet içinde de görüş ayrılıkları var. Ancak, merkez sağ ve merkez sol partilerin işbirliğiyle yeni yasa geçirildi, bu da bazı tartışmaları beraberinde getirdi.

Aşırı sağcılar ise değişikliği kınayarak, öngörülemeyen sonuçlar doğurabileceğini iddia ediyorlar.