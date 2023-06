İsviçre-AB müzakereleri ertelendi

İsviçre basınında yer alan habere göre, İsviçre ile AB arasında marttan bu yana uzun vadeli ilişkilerin yeniden inşası için istikşafi görüşmeler yürütüldü.



İsviçre hükümeti mart sonunda yaptığı açıklamada, müzakerelerin temel parametrelerinin haziran sonuna kadar açıklanacağını duyurdu.



İsviçre'nin AB Başmüzakerecisi ve İsviçre Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Livia Leu, dün Brüksel'de Avrupa Komisyonu ile yaptığı görüşmenin ardından istikşafi görüşmelerde son aşamalara gelindiğini doğruladı.



İsviçre'de kamu yayıncılığı yapan RTS radyosu, İsviçre'nin mevcut tartışma aşamasını tamamlamak için ekimdeki federal seçimlerin tamamlanmasına kadar bir erteleme istediğini duyurdu.



Bu haber, Brüksel'in İsviçre'nin talebini kabul ettiğini belirten bir Avrupa Komisyonu açıklamasına dayandırıldı.



Brüksel'deki görüşme sonrasında AB ile ilişkilere dair olumlu açıklamalarda bulunan Leu, "Bugün bir yıl öncesinden çok farklı bir aşamadayız." dedi.



Leu, AB ile yeniden "güven ilişkisi" kurmanın mümkün olduğunu da ifade etti.



İSVİÇRE AB İLİŞKİLERİ "OLUMLU" DEĞERLENDİRİLİYOR



İsviçre hükümeti mart sonunda yaptığı açıklamada, Brüksel ile son dönemde gerçekleştirilen istikşafi görüşmelerin olumlu dinamikler gösterdiği belirtmişti.



İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic ile 16 Mart'ta İsviçre-AB ilişkilerini görüşmüştü.



Görüşmeye ilişkin İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cassis ve Sefcovic, şimdiye kadar kaydedilen ilerlemeye rağmen, ortak anlayıştaki boşlukları daha da daraltmak için her iki tarafın da çaba göstermesini gerektirecek bir dizi çözülmemiş sorunun devam ettiğini not etti. Bu amaçla bir sonraki istikşafi görüşmeler 20 Nisan 2023'te Brüksel'de gerçekleştirilecek." ifadeleri yer almıştı.



Sefcovic ise İsviçre ve AB'nin, tüm işbirliği potansiyelini ortaya çıkarması gerektiğini belirtmişti.



"AB'nin kapıları her zaman İsviçre'ye açık olmuştur." ifadesini kullanan Sefcovic, İsviçre ile müzakereleri 2024 yılının yaz aylarına kadar tamamlamayı umduklarını söylemişti.



MART 2022'DEN BU YANA İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



İsviçre ile AB arasında Mart 2022'den bu yana iki taraf arasındaki müzakereleri yeniden başlatmak için istikşafi görüşmeler sürüyor.



AB üyesi olmayan İsviçre'deki halk, 1992'de Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması'na katılma teklifini reddetmişti.



AB, İsviçre'nin ana ticaret ortağı olarak öne çıkıyor.

