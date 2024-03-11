İsviçre'de kayakçılar dağda kayboldu: 5'i öldü, 1'i kayıp

Kayak turuna çıkan 6 kişi İsviçre'nin Matterhorn dağında kayboldu. Polis tur sırasında kaybolan kayakçılardan 5'inin cansız bedenini buldu. Hala kayıp olan 1 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.



İsviçre polisi yaptığı açıklamada, kayakçıların cumartesi günü İsviçre ile İtalya arasındaki sınırın ortasında yer alan Matterhorn Dağı yakınındaki Zermatt-Arolla yolu civarında kaybolduğunu bildirmişti.



Polis kayıp kişilerle ilgili bilgi vermeden, "Hava koşulları şu anda çok kötü, bu da acil müdahaleyi ve arama kurtarma çalışmalarını çok zorlaştırıyor" açıklamasını yapmıştı.



Arama kurtarma çalışmalarının devamlılığı hakkında başka bilgi verilmemişti.

Polis bugün kayakçılardan 5'inin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.



Polise göre kayakçılar 21 ile 58 yaşları arasındaydı.

Beş kişi ortak bir aile üyesiydi, altıncı kişi ise aile ile kan bağı bulunmayan bir kayakçıydı.

Zermatt, kayakla ünlü popüler bir dağ beldesidir ve dünyanın dört bir yanından turist çekmektedir.