İsyan sonrası Wagner ve Prigojin'den ilk açıklama

Putin'in hedefinde yine Ukrayna ve Batı vardı. Putin, "İsyanın organizatörleri, ülkelerine, halkına ihanet ederek kendi insanlarını vurmaları için onları ateş altında ölüme itti. Rusya'nın düşmanlarının istediği tam da bu sonuçtu. Hem Kiev'deki neo-Naziler hem de onların Batılı efendileri ve ülkemizdeki hainler. Hepsi Rus askerlerinin birbirini öldürmesini istedi." dedi.



"WAGNER 1 TEMMUZ'DA KAPATILACAKTI" İsyanın fitilini ateşleyen Wagner lideri Yevgeni Prigojin de Putin'den saatler önce bir ses kaydı yayımladı.



Rusya savunma bakanı Sergey Şoygu'nun, Wagner savaşçılarına Savunma Bakanlığı'na bağlanma talimatı verdiğini söyleyen Prigojin, "Reddettiğimiz için Wagner 1 Temmuz'da tasfiye edilecekti" diye konuştu.



Prigojin, Rusya liderliğini devirmeyi hedeflemediklerini, adalet için yürüdüklerini vurguladı.



"İsyan sırasında hiçbir saldırganlık göstermediklerini" söyleyen Prigojin, "Füzeler ve helikopterlerle vurulduk, Rus askerlerin kanını dökmemek için geri döndük" dedi.



İsyanın Rusya'daki ciddi güvenlik sorunlarını gösterdiğini belirten Prigojin, Belarus Devlet başkanı Lukaşenko'nun Wagner'e faaliyetlerine devam etmesi için yollar önerdiğini de aktardı.



Wagner lideri nerede olduğuna ilişkin ise bilgi paylaşmadı.

SON DAKİKA HABERİ: Putin'e isyan eden Prigojin'den açıklama: Wagner'e ne olacak? Haberi Görüntüle WAGNER'İN AKIBETİ NE OLACAK? Wagner'in geleceği de merak konusu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov paralı askerlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyetinde faaliyetlerine devam edeceğini söyledi.



"Eğitmenlik yapan Wagner üyeleri çalışmayı sürdürecek" diyen Lavrov, "isyan, dostlarımız ve ortaklarımızla ilişkilerimizi etkilemeyecek" diye konuştu. Dünya basını Wagner isyanını nasıl yorumladı: Rusya'da yaşananlar gerçeküstü Haberi Görüntüle