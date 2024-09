İtalya, Filistin devletinin inşası için BM ile asker göndermeye hazır

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avvenire gazetesine uluslararası gündemdeki konuları değerlendirdi.

Tajani, Lübnan'da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail ordusunun 27 Eylül'deki bombardımanında öldürülmesinin ardından bölgedeki duruma ilişkin, "Gerilimin artış riski şu an itibarıyla ne yazık ki sabit görünüyor. Bugün hem Lübnan'da hem de Gazze'de ateşkes için her zamankinden daha fazla çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Tajani, Tel Aviv, Beyrut ve Tahran'daki büyükelçilikleriyle sürekli temas halinde olduğunu aktararak "Acil durumu takip ediyoruz, sivil yurttaşlarımızı tahliye etmeye hazırız. Herkesi bir an önce ayrılmaya davet ediyoruz. Gerginliği azaltmak için diplomatik çalışmalarımızı sürdürsek bile durum hassas olmaya devam ediyor." yorumunu yaptı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM'deki konuşmasının sorulması üzerine Tajani, Netanyahu'nun sözlerine katılmadığını belirterek "İsrail'in kendini savunma hakkı var ve bu kriz, 7 Ekim saldırısıyla başladı. Ancak daha sonra on binlerce Filistinli sivil kayıp nedeniyle endişe verici bir tepki tetiklendi." dedi.



Tajani, bugün Gazze'de ve Batı Şeria'da farklı yönetimler olduğunu, dolayısıyla Filistin'de tek bir yönetim olmadığını ifade ederek "Amacımız, Filistin yönetiminin rehberliğinde belki sınırlı bir süre için Arap liderliğindeki bir BM misyonunun varlığıyla bu birleşimi kolaylaştırmak. İsrail'i tanıyan ve İsrail tarafından tanınan bir Filistin devletinin inşası için BM ile beraber askerlerimizi de göndermeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.



Tajani, Filistin'i tanımanın, İsrail için barışı inşa etmek için ciddi bir tercih olması gerektiğini kaydetti.



Diğer yandan, Tajani dün akşam X platformunda yaptığı paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile uzun bir telefon görüşmesi yaptıklarını aktararak "Kendisine Lübnan'daki İtalyan askerlerinin güvenliğinin sağlanması gerektiğini yineledim. O da bunu çok olumlu karşıladı. Lübnan'daki siviller için de endişemi dile getirdim. Çok fazla masum kayıp var." ifadelerini kullandı.