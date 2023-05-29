İtalya’da turist teknesi battı

İtalya’nın Milano kentinin kuzeyindeki Maggiore Gölü’nde meydana gelen olayda turistler tarafından doğum günü kutlaması için kiralanan 16 metre uzunluğundaki tekne, sağanak yağış ve fırtına sonucu battı.



İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 19 kişinin kurtarıldığını, kayıp olan 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.



Ülkenin kuzeyinde sağanak yağışlar sonucu sel meydana gelmişti.



Sel felaketinde 14 kişi yaşamını yitirmiş, on binlerce kişi de yerinden edilmişti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin