Avrupa Birliği (AB), biriken kamu borcu stoğunu eritmesi için İtalya'ya uyarıda bulunarak, hükümeti önlem almaya çağırdı. AB Komisyonu'nun İtalya'nın ekonomik görünümüne dair hazırladığı raporda Roma yönetiminin borç, yavaş büyüme ve yüksek işsizlik oranından kaynaklanan zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtildi.



AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, "Bu sorunların çözümünde ilerleme sağlanmaması ne yazık ki bizi İtalya'daki aşırı makroekonomik dengesizliğin devam edeceği sonucuna ulaştırıyor" diye konuştu. Moscovici gazetecilere yaptığı açıklamada, İtalya hükümetinin kamu finansmanını iyileştirmesi, kamu idaresini ve yargı sistemini verimli hale getirmesi, iş dünyasını büyütmesi ve işgücü piyasası ile finansal sistemini güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Moscovici'ye göre İtalya'nın mevcut ekonomik durumuna bakıldığında bu tedirlerin acilen alınması gerekiyor.



YUNANİSTAN GİBİ OLABİLİR Mİ?



İtalya, yüzde 131,7 ile borcun milli gelire oranında Avrupa'da Yunanistan'ın ardından ikinci sırada bulunuyor. AB Komisyonu, tahmini olan bu oranın İtalya için daha yüksek olabileceği uyarısında bulunuyor. AB kriterlerine göre bu oran yüzde 60'ı geçmemeli.



İtalya'nın artan borç stoğu, geçmişte Yunanistan'ın yaşadığı gibi bir borç krizine dönüşeceği ve Avrupa'da mali çalkantıya yol açacağı endişesi yaratıyor. Yunanistan'ı krizden kurtarmanın zorlukları hatırlandığında, İtalya büyüklüğünde bir ekonomiyi kurtarmanın neredeyse imkansız olduğu düşünülüyor. Yunanistan'ın borcunun milli gelirine oranı 2012 yılında yüzde 175'e varmıştı.



POPÜLİST HÜKÜMET AB'NİN UYARILARINA TEPKİLİ



Bu Brüksel'den İtalya'ya son üç ayda yapılan ikinci uyarı. İtalya'da iktidarda olan popülist hükümet, seçilmiş değil atanmış bürokratlardan oluştuğunu söylediği AB Komisyonu'ndan gelen "talimatlara" karşı direneceklerini belirtiyor. Geçen Aralık ayında Komisyon İtalya'yı bütçe planını revize etmeye zorlamış, hükümetin daha sonra bu doğrultuda yaptığı değişiklikeri de tatmin edici bulmamıştı.



İtalya'nın borçlarının gidişatının göstereceği ekonomik büyüme performansına bağlı olduğu düşünülüyor. Ekonominin büyümesi daha fazla vergi geliri elde edebileceği anlamına geliyor. İtalya hükümeti 2019'da yüzde 1 büyüme tahmin etse de Brüksel'e göre bu oran en fazla yüzde 0,2'ye ulaşabilir. Raporunda İtalya'nın durumunun yakından takip edileceğini belirten AB Komisyonu, önlem alınmaması halinde harekete geçilebileceği sinyalini verdi. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, "AB, zayıf ekonomik görünüm ve hükümetin zayıf mali planları nedeniyle İtalya'nın kamu borcu oranının önümüzdeki yıllarda da azalmamasından korkuyor" sözleriyle görüşünü dile getirdi.