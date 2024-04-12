Japonya Başbakanı Kishida ABD Kongresi’ne hitap etti

"BUGÜNÜN UKRAYNA'SI YARININ DOĞU ASYA'SI"



Bir Hiroşimalı olarak siyasi kariyerini nükleer silahların olmadığı bir dünyayı mümkün kılmaya adadığını söyleyen Kishida, buna rağmen Doğu Asya'da nükleer silahların yayılma riskinin bulunduğunu hatırlattı. Kuzey Kore'nin nükleer silah ve füze programını “doğrudan bir tehdit” olarak niteledi.



Kuzey Kore'nin provokasyonlarının bölgenin ötesinde etkilere sahip olduğunu kaydeden Kishida, “Pyongyang Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırıyı desteklemek üzere Moskova'ya balistik füze ihraç ederek Ukrayna halkının çektiği acıları büyük ölçüde arttırmıştır. Sıklıkla söylediğim gibi, bugünün Ukrayna'sı yarının Doğu Asya'sı olabilir” diye konuştu.



Rusya’nın nükleer silah kullanma tehdidinde bulunmaya devam ettiğini hatırlatan Kishida, bunun da nükleer silah kaynaklı bir felaket olasılığına dair dünya çapında endişelere yol açtığını söyledi.



Kishida, “Bu gerçek karşısında, ittifakımızın sağladığı caydırıcılığın güvenilir ve dirençli kalmasını sağlamak için Japonya ve ABD arasında yakın koordinasyona her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır” diye konuştu.

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