Japonya Başbakanı Kishida ABD Kongresi’ne hitap etti

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, siyasi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği ABD’de Kongre üyelerine yönelik bir konuşma gerçekleştirdi.
Babasının işi nedeniyle ilkokulun ilk üç yılını New York'ta okuduğunu belirten Kishida, bu nedenle ABD’ye karşı bir bağ hissettiğini ifade etti.
Kishida, “Bugün size ABD'nin eski ve yakın bir dostu olarak sesleniyorum. Bir dostluk jesti olarak Japonya, bağımsızlığınızın 250. yıl dönümü münasebetiyle buraya dikilmek üzere 250 kiraz ağacı hediye edecek ” ifadelerini kullandı.
"ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ TEHDİT ALTINDA"
Dünyadaki siyasal değişimlere dikkat çeken Kishida, Soğuk Savaş sonrası dönemin çoktan geride kaldığını belirterek, “Şimdi insanlık tarihinin bir sonraki aşamasını belirleyecek bir dönüm noktasındayız” dedi.
Özgürlük ve demokrasinin şu anda dünyanın dört bir yanında tehdit altında olduğunu vurgulayan Kishida, “İklim değişikliği küresel ölçekte doğal afetlere, yoksulluğa ve insanların yerinden edilmesine neden oldu. Yapay zeka teknolojisindeki hızlı ilerlemeler, bu teknolojinin ruhu ile vaatleri ve tehlikeleri arasında bir savaşa neden oldu” şeklinde konuştu.
ÇİN VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ
Kishida, konuşmasında Çin eksenli tehditlere dikkat çekti.
Başbakan, “Çin'in mevcut tutumu ve askeri eylemleri, yalnızca Japonya'nın barış ve güvenliğine değil, aynı zamanda uluslararası toplumun barış ve istikrarına yönelik eşi benzeri görülmemiş ve en büyük stratejik meydan okumayı teşkil etmektedir” ifadelerini kullandı.
Çin'den gelen meydan okuma devam ederken, Japonya'nın hukukun üstünlüğüne ve barışa dayalı özgür ve açık bir uluslararası düzeni sürdürme kararlılığını gelecekte de sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.
"BUGÜNÜN UKRAYNA'SI YARININ DOĞU ASYA'SI"
Bir Hiroşimalı olarak siyasi kariyerini nükleer silahların olmadığı bir dünyayı mümkün kılmaya adadığını söyleyen Kishida, buna rağmen Doğu Asya'da nükleer silahların yayılma riskinin bulunduğunu hatırlattı. Kuzey Kore'nin nükleer silah ve füze programını “doğrudan bir tehdit” olarak niteledi.
Kuzey Kore'nin provokasyonlarının bölgenin ötesinde etkilere sahip olduğunu kaydeden Kishida, “Pyongyang Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırıyı desteklemek üzere Moskova'ya balistik füze ihraç ederek Ukrayna halkının çektiği acıları büyük ölçüde arttırmıştır. Sıklıkla söylediğim gibi, bugünün Ukrayna'sı yarının Doğu Asya'sı olabilir” diye konuştu.
Rusya’nın nükleer silah kullanma tehdidinde bulunmaya devam ettiğini hatırlatan Kishida, bunun da nükleer silah kaynaklı bir felaket olasılığına dair dünya çapında endişelere yol açtığını söyledi.
Kishida, “Bu gerçek karşısında, ittifakımızın sağladığı caydırıcılığın güvenilir ve dirençli kalmasını sağlamak için Japonya ve ABD arasında yakın koordinasyona her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır” diye konuştu.
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