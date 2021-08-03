Japonya’dan yeni corona önlemi: Karantina kurallarına uymayanlar afişe ediliyor

Japonya Sağlık Bakanlığı, Temmuz ayında ülkeye giriş sırasında karantina önlemlerine uymayan kişilerin isimlerini halka açıkladı.

New York Times’ın “Japonya, virüs dalgalandıkça yeni bir taktik deniyor: Toplumu utandırmak” başlığıyla paylaştığı haberinde, Japonya’nın karantina kurallarına uymayan kişilerin adını açıklayarak kişilerin ihlallerde bulunmayacağını umduğunu aktardı.

21 TEMMUZ’DA ÜLKEYE DÖNEN ÜÇ KİŞİ AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı, 21 Temmuz'da yurt dışından döndükten sonra kuralları çiğnediğini söylediği üç kişinin adını açıkladı.

Listede Güney Kore'den gelen 20'li yaşlarında iki Japon vatandaşı ve Hawaii'den gelen 30'lu yaşlarında bir kişi yer alırken, belgede, Güney Kore'den gelen iki vatandaşın Kumamoto ve Saitama illerinde bulunduğu, Hawaii'den gelenin ise Tokyo'da olduğu belirtildi.

SAĞLIK YETKİLİLERİNİN ÇAĞRILARINA YANIT VERMEDİLER

Belgede, üç kişinin de Japonya’ya varışta corona virüs testinin negatif çıktığı ancak kişilerin sağlık yetkililerinin sonraki takip çağrılarına yanıt vermediği belirtildi.

New York Times, kişilerin Japonya'ya döndükten sonra kasten sağlık yetkilileriyle temastan kaçınmaya çalıştıklarını söyledi.

Japonya’da hükümet yetkilileri geçtiğimiz Mayıs ayında yurt dışından döndükten sonra yetkililere gerektiği gibi cevap vermeyen kişilerin isimlerinin kamuoyuna açıklanabileceğini bildirmişti..