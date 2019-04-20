AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Alman Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Avrupa Birliği'nde üst düzey bir görev üstlenmek için "son derece vasıflı" olduğunu söyledi. Juncker, 2021'de görev süresi sona erecek olan Merkel'in "bir anda ortadan kaybolmasını" hayal edemeyeceğini belirtti. Ekim ayında koltuğunu bırakacak olan Juncker, Merkel için "Sadece saygı duyulan bir insan değil, ayrıca tam ve cana yakın bir sanat eseri" dedi.



2005 yılında Almanya'da Başbakanlığı üstlenen Merkel, ekonomik kriz ve siyasi çalkantıların yaşandığı bir dönemde Avrupa politikalarına yön vererek Avrupa'nın en güçlü lideri konumuna gelmişti.



18 yıl yürüttüğü Hristiyan Demokrat Birlik partisinin liderliğinden geçen yıl ayrılma kararı alan Merkel, 2021 yılından sonra siyasi bir görev üstlenmeyeceğini açıklamıştı. Merkel'in ardından parti liderliğini üstlenen Annegret Kramp-Karrenbauer'in başbakanlık için yarışan isimler arasında yer alması bekleniyor.



"TARİHÇİLER ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPTI YAZSIN"



Tarihçilerin kendi başkanlığı hakkında ne yazmasını isteyeceği konusunda ise Juncker, "Elinden gelenin en iyisini yaptı… Ayrıca 'bazı şeyleri yoluna koydu'yu eklemek de fena olmaz" dedi.



Juncker, AB Komisyonu Başkanlığı görevinden 31 Ekim'de ayrılacak. Lüksemburg'un eski Başbakanı olan Juncker, bu göreve 2014 yılında atanmıştı. Juncker'i bu görev için Merkel'in partisinin de yer aldığı Avrupa Parlamentosu'ndaki Avrupa Halk Partisi adlı Hristiyan Demokrat grup aday göstermişti.

