Kamala Harris, başkan adaylığını resmen kabul etti

Artık Demokratların resmi olarak Başkan Adayı olan Kamala Harris. Harris, "Ülkemi her zaman partimin ve kendimin üzerinde tutacağım konusunda bana güvenebilirsiniz. Amerikan halkı için savaşacağımdan emin olabilirsiniz." dedi.

Harris'in hedefinde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump da vardı. Trump'ı kendisi ve milyarderler için mücadele ettiği kadar orta sınıf için mücadele etmemekle suçlayan Harris, "Güçlü bir orta sınıf Amerika'nın başarısı için çok önemli." ifadeleri kullandı.

Harris konuşmasında dış politikaya da yer verdi. NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiklerini her zaman destekleyeceğini açıkladı.



Trump'ı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'yı işgal etmeye cesaretlendirmekle suçlarken, "Ben her zaman Ukrayna'nın yanında olacağım" açıklamasını yaptı.