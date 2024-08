Kamala Harris, başkan adaylığını resmen kabul etti

Harris konuşmasında dış politikaya da yer verdi. NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiklerini her zaman destekleyeceğini açıkladı. Trump'ı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'yı işgal etmeye cesaretlendirmekle suçlarken, "Ben her zaman Ukrayna'nın yanında olacağım" açıklamasını yaptı.

Artık Demokratların resmi olarak Başkan Adayı olan Kamala Harris. Harris, "Ülkemi her zaman partimin ve kendimin üzerinde tutacağım konusunda bana güvenebilirsiniz. Amerikan halkı için savaşacağımdan emin olabilirsiniz." dedi.

"GAZZE'DE ATEŞKES VE REHİNE ANLAŞMASININ TAM ZAMANI"



Konuşmasında dış politika hedeflerine de değinen Harris, Gazze’deki savaşı durdurmaya çalıştıklarını söyledi. "Gazze'deki savaşla ilgili olarak Başkan Biden ve ben gece gündüz çalışıyoruz. Çünkü şimdi bir rehine anlaşması ve ateşkes anlaşması yapmanın tam zamanı" diyen Harris, "Açık konuşmama izin verin. İsrail'in kendini savunma hakkını her zaman savunacağım ve İsrail'in kendini savunma kabiliyetine sahip olmasını sağlayacağım” ifadelerini kullandı. İsrail halkının 7 Ekim'de yaşananlarla bir daha karşılaşmaması gerektiğini ifade etti.



“KİM JONG GİBİ TİRANLARA YAKINLIK GÖSTERMEYECEĞİM"



Trump’ın daha önce Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüşmesine atıfta bulunan Harris, "Trump'ı destekleyen Kim Jong Un gibi tiranlara ve diktatörlere yakınlık göstermeyeceğim" dedi. Diktatörlerin Trump'ın dalkavukluk ve iltimaslarla kolayca manipüle edilebileceğini bildiğini kaydeden Harris, Trump’ın “otokrat” olmak istediğini ifade etti.



“AMERİKA BİR SONRAKİ ADIMA HAZIR"



Seçmenlere seslenerek destek isteyen Harris, "Amerikalı dostlarım, ülkemizi tüm kalbimle seviyorum. Gittiğim her yerde, karşılaştığım herkeste ilerlemeye hazır bir ulus görüyorum. Amerika olan bu inanılmaz yolculukta bir sonraki adıma hazır” ifadelerini kullandı. "Ulusumuzu inşa eden korkusuz inanca sımsıkı sarıldığımız bir Amerika görüyorum.” diyen Harris, "Bu dünyaya ilham verdi. Burada, bu ülkede her şey mümkündür. Hiçbir şey ulaşılamaz değildir." şeklinde konuştu.



Harris'in konuşmasının sonunda eşi Doug Emhoff da sahneye çıktı. Peşinden Başkan Yardımcısı Adayı Tim Walz ve eşi geldi. Böylece 4 gün süren Demokrat Parti Ulusal Kongresi sona erdi.



