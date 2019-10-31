Kamboçya'da kaybolan İngiliz turistin cesedi bulundu

Preah Sihanouk bölgesi Emniyet Müdürü Tümgeneral Çuon Narin, geçen hafta kaybolan 21 yaşındaki İngiliz vatandaşı Amelia Bambridge'in cesedinin, kaybolduğu düşünülen yerden onlarca kilometre uzakta Koh Rong'un kuzeybatısında Tayland Körfezi'nde Koh Chhlam Adası yakınlarında bulunduğunu açıkladı.



Çuon Narin pazartesi günü dalgıçlar, polisler, donanma askerleri ve yerel gönüllülerden oluşan 150 kişilik ekibin 23 Ekim'den bu yana haber alınmayan 21 yaşındaki İngiliz vatandaşı Bambridge'i bulmak üzere çalıştığını bildirmişti.



Bambridge, 23 Ekim gecesi adadaki turistlerle bir partiye katıldıktan sonra kaybolmuş, kadının ertesi sabah ayrılma işlemleri için oteline dönmemesi üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı.



İçinde telefon, para ve kredi kartları olan Bambridge'a ait çanta, partinin yapıldığı yerin yakınındaki sahilde bulunmuştu.

