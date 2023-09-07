Karadağ'da tembellik olimpiyatlarında 20. gün

Her yıl Karadağ'ın kuzeyindeki bir tatil beldesinde düzenlenen yarışmada minderlere uzanan yedi yarışmacı, bir önceki rekoru kırarak "en tembel vatandaş" unvanı için yarışıyor.



Geçen yıl Donja Brezna tatil köyünde düzenlenen yarışmada 117 saatlik bir yatma rekoru kırılmıştı, ancak bu yılki yarışma Perşembe günü 20. gününe girerken, kalan yarışmacılar devam etmeye kararlı olduklarını söyledi.

"TEK YAPMAMIZ GEREKEN YATMAK"



2021 şampiyonu 38 yaşındaki Dubravka Aksic, "Hepimiz iyi, mükemmel hissediyoruz, hiçbir sağlık sorunumuz yok, bizi şımartıyorlar, tek yapmamız gereken yatarak kalmak," dedi.



Yarışmayı düzenleyen ve tatil köyünün sahibi Radonja Blagojevic, yarışmanın küçük Adriyatik ülkesinde 12 yıl önce Karadağlıları tembel olarak nitelendiren popüler bir iddia ile alay etmek amacıyla başlatıldığını söyledi.

463 SAATTİR YATIYORLAR



Başlangıçtaki 21 yarışmacıdan geriye kalan yedi yarışmacının şu ana kadar 463 saat boyunca yattığını söyledi.