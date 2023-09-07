Karadağ'da tembellik olimpiyatlarında 20. gün

Her yıl Karadağ'ın kuzeyindeki bir tatil beldesinde düzenlenen yarışmada minderlere uzanan yedi yarışmacı, bir önceki rekoru kırarak "en tembel vatandaş" unvanı için yarışıyor.
Geçen yıl Donja Brezna tatil köyünde düzenlenen yarışmada 117 saatlik bir yatma rekoru kırılmıştı, ancak bu yılki yarışma Perşembe günü 20. gününe girerken, kalan yarışmacılar devam etmeye kararlı olduklarını söyledi.
"TEK YAPMAMIZ GEREKEN YATMAK"
2021 şampiyonu 38 yaşındaki Dubravka Aksic, "Hepimiz iyi, mükemmel hissediyoruz, hiçbir sağlık sorunumuz yok, bizi şımartıyorlar, tek yapmamız gereken yatarak kalmak," dedi.
Yarışmayı düzenleyen ve tatil köyünün sahibi Radonja Blagojevic, yarışmanın küçük Adriyatik ülkesinde 12 yıl önce Karadağlıları tembel olarak nitelendiren popüler bir iddia ile alay etmek amacıyla başlatıldığını söyledi.
463 SAATTİR YATIYORLAR
Başlangıçtaki 21 yarışmacıdan geriye kalan yedi yarışmacının şu ana kadar 463 saat boyunca yattığını söyledi.
HER SEKİZ SAATTE BİR 10 DAKİKALIK TUVALET MOLASI
Kurallara göre ayakta durmak ya da oturmak ihlal sayılıyor ve derhal diskalifiye edilmeyi gerektiriyor, ancak yarışmacıların her sekiz saatte bir 10 dakika tuvalete gitmelerine izin veriliyor.
Öte yandan yarışmacıların cep telefonu ve dizüstü bilgisayar da kullanabildiği kaydedildi.
Kuzeydeki Mojkovac kasabasından ilk kez yarışmaya katılan 23 yaşındaki Filip Knezevic, zafer kazanacağından ve 1.000 euroluk ödülü alacağından emin olduğunu söyledi.
Mojkovac "Burada ihtiyacımız olan her şey var, şirket harika, zaman çabuk geçiyor" dedi.
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