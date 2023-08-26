Kıbrıs Rum Kesimi'nde camiye molotofkokteylli saldırı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs'ta (TAK) ve Rum medyasında yer alan haberlerde, Limasol'da bulunan İbrahimağa Köprülü Camisi'ne gece saatlerinde bir kişinin molotofkokteyli attığı; caminin kapısının ve duvarının zarar gördüğü kaydedildi.



Philenews internet sitesi, saldırının molotofkokteyliyle yapıldığı bilgisine yer verirken Antenna ise camiye çatapat atıldığını ve bunun hafif hasara yol açtığını iddia etti.



TAK, güvenlik kameralarına yansıyan saldırı üzerine Rum polisinin saldırgan veya saldırganları yakalamak üzere çalışma başlattığını duyurdu.



Bazı haberlere göre saldırı öncesi caminin duvarlarına sprey boyayla "Immigrants' Islam not welcome" (Göçmenlerin İslam'ı hoş karşılanmıyor) diye yazıldı.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR CAMİYE SALDIRIYI KINADI

Tatar yaptığı yazılı açıklamada, Limasol’da bulunan İbrahimağa Köprülü Camisi'ne gerçekleştirilen molotofkokteyli saldırısının bir kundaklama girişimi olduğunu belirterek şunları kaydetti:



"Saldırı, demokrasi ve fikir özgürlüğü ile açıklanması mümkün olmayan, dünya üzerinde 2 milyardan fazla insanın inancına ve kutsal değerlerine yönelik yapılan düşmanca bir öfkenin tezahürüdür. Tarihi, dini ve kültürel varlıklarımıza yönelik saldırılar karşısında faillerin ivedilikle yargı karşısına çıkarılmasının gerekliliğine dikkati çekerken bu türden çağdışı saldırıların, tüm dünya insanlığına yönelik bir tehdit olduğunu ve dünya barışını dinamitlediğinin altını çizmek istiyorum. Saldırıyı kınıyorum."



Açıklamasında farklı dinler ve kültürler arası hoşgörünün dünyevi uyum ve barışın temel taşı olduğunu hatırlatan Tatar, camiye yapılan menfur saldırının aynı zamanda hoşgörü ve insanlığın ortak değerlerini koruma çabasına yönelik olduğunu vurguladı.