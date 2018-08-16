Yerel basındaki haberlere göre, bugün Malezya'nın Shah Alam kentinde gerçekleşen duruşmada mahkeme, incelenen delillerin Ayşe ve Vietnamlı Doan'ın suikasti gerçekleştirdiğine işaret ettiği belirtilerek, savunmalarını hazırlamaları istendi.



Hakim Azmi Ariffin, iki kadının suçu işlediğine dair kuvvetli kanıtların olduğunu kaydetti.



Mahkeme sanıkların savunmalarının dinleneceği duruşmayı iki ay sonrasına ertelerken, duruşmanın net tarihi henüz duyurulmadı.



Daha önce, yargılanan iki kadının yeterli kanıtlar olmadığı için beraat edebilecekleri gündeme gelmişti.



Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de Kuala Lumpur'daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikastta VX sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.



Olayın ardından havalimanı güvenlik kameralarındaki görüntülerden yola çıkılarak Endonezyalı Siti Ayşe ve Vietnamlı Doan Thi Huong gözaltına alınmış, Siti Ayşe savunmasında "kamera şakası" karşılığında kendisine 90 dolar ödeme yapıldığını ileri sürerek, Japon veya Koreli olduğunu düşündüğü kişilerin, kendisinden bebek yağına benzer maddeyle bir televizyon programı için şaka yapmasını istediğini söylemişti.



Cinayetin bir numaralı şüphelileri Ayşe ve Huong idam cezasıyla yargılanıyor.

