Kırgızistan'da darbe girişimi iddiası: Çok sayıda gözaltı var

Kırgızistan yerel basınında Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi (GKNB) kaynaklarına dayandırılan haberlerde; darbe hazırlığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği ifade edildi.



İstihbarat biriminin çeşitli adreslere düzenlediği operasyonlarda şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.



RUSYA'DAN AÇIKLAMA



Eş zamanlı operasyonlarla ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmazken Rusya'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, darbe girişimine ilişkin haberlerin endişe verici olduğunu belirterek Rusya’nın durumu yakından takip ettiğini söyledi.

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