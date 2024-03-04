Kızıldeniz'de çevre felaketi endişesi: Kimyasal kirlenme yıllarca sürecek

Amonyak ve yağ taşıyan İngiliz gemisi Rubymar'ın batmasının ardından Yemenli yetkililer işbirliği çağrısı yaptı. Husiler tarafından vurulan geminin, Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketi yaratmasından endişe ediliyor.

Kızıldeniz'de çevre felaketi endişesi: Kimyasal kirlenme yıllarca sürecek

'deki Husi isyancılarının İngiliz gemisi Rubymar'ı batırmasının ardından çevre felaketi uyarıları devam ediyor.

Rubymar adlı geminin büyük miktarda amonyak ve yağ taşıdığı açıklanmıştı.

"Bu bir felaket olacak" diyen Yemen'in Taiz vilayetinin Balıkçılık Dairesi Müdürü Wadah el Madhaji, "Tüm canlılar farklı derecelerde etkilenecek. Kimyasal kirlenme yıllarca devam edecek" dedi.

Madhaji, kimyasal kirlenmeden kurtulmanın, özellikle de yetersiz bilimsel ve teknolojik kapasiteye sahip Yemen ve komşu ülkeler için çok zor olacağını söyledi.

Kızıldeniz Deniz Balıkçılığı Kurumu Başkanı Ahmed Muthanna ise "Buradaki insanlar tek bir gelir kaynağıyla basit bir hayat yaşıyor. Balıkçılık temelde onların tek gelir kaynağı. kirlendiğinde çok sayıda insanın geçim kaynağı etkilenecektir" diye konuştu.

Muthanna, kirliliğin etkilerini azaltmak için geniş bir uluslararası işbirliğine ihtiyaçları olduğuna dikkat çekti.

Husilerin vurduğu İngiliz gemisi battı: Çevre felaketi kapıda

Husilerin vurduğu İngiliz gemisi battı: Çevre felaketi kapıda

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