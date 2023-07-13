Kolombiya'da 5 tondan fazla kokain ele geçirildi

Kolombiya'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 tondan fazla kokain ele geçirildiği bildirildi.

Kolombiya'da 5 tondan fazla kokain ele geçirildi
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Ülkenin Narino, Putumayo ve Kuzey Santander bölgelerinde yapılan operasyonlarda, 5 tonu aşkın kokaine el konulmasının yanı sıra iki laboratuvar ile yasa dışı kullanılan depolar imha edildi.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARINA EKONOMİK DARBE

Ordudan yapılan açıklamada, organize suç örgütlerine büyük darbe indirildiği belirtilerek "Bütün bu malzemeler, uzman ekipler eşliğinde kontrollü şekilde imha edildi. Uyuşturucu kaçakçılarına milyarlarca pesosu değerinde ekonomik darbe vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Operasyonların hava ve kara kuvvetleri iş birliğinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından operasyonu gerçekleştiren narkotik ekiplerini tebrik etti.

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